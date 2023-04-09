تركيا: أبلغنا إسرائيل بضرورة إنهاء الظلم و العنف في المسجد الأقصى فوراً

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إنه أبلغ نظيره "الإسرائيلي" إيلي كوهين بـ"ضرورة إنهاء العنف بالمسجد الأقصى في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج إفطار رمضاني بولاية أفيون قرا حصار غربي البلاد.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "الحزن يخيم على شهر رمضان بسبب الاعتداء على المسجد الأقصى".

وأضاف أنه هاتف نظيره الفلسطيني، رياض المالكي وأبلغه بدعم الشعب التركي للفلسطينيين.

ولفت إلى أنه هاتف أيضا نظيره "الإسرائيلي" وأبلغه بـ"ضرورة إنهاء الظلم والعنف بأسرع وقت ممكن".

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.