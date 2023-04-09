الهيئة الوطنية تستنكر إجراءات القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين بالداخل المحتل

استنكرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، اليوم الأحد، بشدة إجراءات قوات الاحتلال الاسرائيلي بما يشمل الشرطة وما يسمى بالحرس الوطني بقيامها بإجراءات القمع والتنكيل والملاحقة والاعتقال بحق المشاركين بالفعاليات الشعبية المنددة بالاعتداءات الهمجية على المسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين والمعتكفين واعتقال المئات منهم في انتهاك واضح لحرمة شهر رمضان المبارك وللقوانين الدولية التي تؤكد إسلامية وعروبة وفلسطينية المسجد الأقصى المبارك وكذلك بانتهاك فاضح للحق بالعبادة .

وكانت جماهير الداخل قد نظمت سلسلة من الفعاليات الشعبية الكفاحية الباسلة بالعديد من المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية حيث تحركت الجماهير الفلسطينية في كل من أم الفحم ورهط وكفر كنا وسخنين وعرابة والناصرة وحيفا والعديد من المناطق عبر فعاليات شعبية واسعة احتجاجًا على اعتداءات الاحتلال للمسجد الأقصى ورفضاً لمحاولاته بتحقيق التقسيم الزماني والمكاني له.

وجدد الهيئة الوطنية، تثمينها وتحيتها لجماهير الداخل في نفس الوقت الذي تستنكر به بشدة إجراءات الاحتلال التي قامت بالتنكيل والقمع والاعتقال للمتظاهرين وخاصة لرافعي العلم الفلسطيني بوصفه رمزًا للهوية الوطنية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة أن فعاليات شعبنا بالداخل والتي تزامنت مع صمود شعبنا وفعالياته الكفاحية بالقدس والضفة وغزة قد أثبتت من جديد تلاحم شعبنا وترابطه في مسيرة كفاحية واحدة في مواجهة سياسة التفتيت والتجزئة الممارسة من قبل الاحتلال.