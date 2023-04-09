أتراك يتظاهرون رفضا لاعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

تظاهر العشرات في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، رفضا للاعتداءات "الإسرائيلية" الأخيرة على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

وخرجت المظاهرة بدعوة من حزب الرفاه من جديد، وذلك في منطقة باليكلي غول رفعت فيها الأعلام التركية والفلسطينية.

وفي الكلمة التي ألقاها، أدان رئيس الفرع الشباب للحزب بالولاية إسماعيل دولغار، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وقال دولغار: "يتعرض إخوتنا الفلسطينيون للظلم، من قبل المحتل الإسرائيلي وبشكل عنجهي ووقح في شهر رمضان".

وأضاف: "نحن ندين هذا الظلم الذي نشاهده في كل شهر رمضان مبارك في مكان يعد قضية للأمة بأسرها. وندعو الدول الإسلامية لأن تكون جسدا واحدا ضد هذا الظلم".

​​​​​​​وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.