مقاومون يستهدفون (حاجز الجلمة) في جنين بعبوة

استهدف مقاومون فلسطينيون، اليوم الاحد، (حاجز الجلمة) التابع لقوات الاحتلال غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا هذا الحاجز بعبوة محلية الصنع.

ويعرض (حاجز الجلمة)، إلى استهدافات متكررة من المقاومين، حيث يطلقون عليه النار والعبوات.

وفي بلدة فقوعة شمال شرق جنين، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، ووفق المصادر المحلية، فإن القوات اطلقت الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز والصوت نحو الشبان، في محاولة لقمعهم.

وتتصاعد أعمال المقاومة ضد جنود الاحتلال التي تقتحم قرى ومدن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث توقع خسائر مباشرة بين صفوف الجيش.