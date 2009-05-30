عباس رئيسا شرعيا للزمالك

القاهرة/ فلسطين اليوم

فاز ممدوح عباس برئاسة نادي الزمالك المصري فجر اليوم السبت بعدما احتل المركز الأول في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة بتصدره قائمة المنافسين على الرئاسة بإجمالي 10755 صوتاً بفارق أكثر من ألفي صوت عن أقرب منافسيه المستشار مرتضى منصور الذي حل ثانياً برصيد 8758 صوتاً، في حين ابتعد الدكتور كمال درويش المنافس الثالث كثيراً عن دائرة المنافسة بعدما حصل على إجمالي 4772 صوتا فقط.

وحطم حازم إمام الرقم القياسي في عدد الأصوات التي رشحته لعضوية مجلس إدارة النادي برصيد 17270 صوتاً وهي ظاهرة لم تحدث في تاريخ القلعة البيضاء من قبل، ما يؤكد الشعبية العارمة التي يتمتع بها اللاعب السابق داخل النادي.

نجاح كامل لقائمة عباس

وشملت قائمة أعضاء مجلس إدارة الزمالك أيضاً المستشار أحمد جلال إبراهيم الذي حل ثانياً برصيد 14790 صوتاً ثم هاني العتال (14770 صوتا) ورؤوف جاسر (11298 صوتاً) وإبراهيم يوسف (9614 صوتاً) وأخيراً صبري سراج (8859 صوتاً).

وبذلك تكون قائمة ممدوح عباس فازت بأكملها بمقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري باستثناء إبراهيم يوسف من قائمة المستشار مرتضى منصور.

وكان ممدوح عباس خاض المعركة الانتخابية بقائمة تضم خمسة مرشحين فقط على عضوية مجلس الإدارة .

خروج الكبار

وشهدت الانتخابات خروج الأسماء الكبيرة من المنافسة على مقاعد مجلس الإدارة متمثلة في الدكتور إسماعيل سليم والمندوه الحسيني وعزمي مجاهد وجورج سعد .

يذكر أن انتخابات الزمالك المصري الأخيرة شهدت أكبر إقبال من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي حيث وصل إجمالي عدد الحاضرين 25950 عضوا في ظاهرة لم تحدث في تاريخ انتخابات النادي من قبل.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 24202 صوتاً في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1748 صوتا فقط ليسدل بذلك الستار على انتخابات الزمالك المصري والذي سيقوده عباس لمدة أربع سنوات تنتهي عام 2013.

عودة حمزة وشيكابالا وأغوغو

ومن جانبه أكد ممدوح عباس عقب فوزه في الانتخابات أنه جاهز لحل جميع الأزمات و المشاكل التي مر بها النادي في الفترة الأخيرة وتحديداً مشاكل الفريق الأول لكرة القدم، وابتعاد بعض اللاعبين أمثال جمال حمزة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا " والغاني جونيور أغوغو عن صفوف الفريق.

وتعهد عباس بإعادة النجوم الثلاثة للفريق وبتجديد عقد جمال حمزة على الفور وعدم التفريط فيه بسهولة معلناً استعداده التام لتلبية رغبات اللاعبين الثلاثة باعتبارهم من نجوم الزمالك ومن الصعب الاستغناء عنهم مهما كان حجم مشاكلهم.

وأضاف عباس أن أغوغو لم ينتقل لناد إنكليزي كما ردد البعض ولكنه حتى

الآن لاعبا بالزمالك وسيتم احتواء مشكلته مع المجلس السابق برئاسة الدكتور محمد عامر والتي تم تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأشار عباس إلى أنه سيعقد جلسة مع شيكابالا للتعرف منه على أسباب تمرده وعدم انتظامه في تدريبات الزمالك قبل انتهاء منافسات الدوري المصري الحالي والعمل على حل مشكلته بشكل ودي.

وأكد رئيس الزمالك المنتخب أنه سيعمل على إبرام صفقات كبيرة تليق باسم النادي وتكون قادرة على تدعيم صفوف الفريق الأول واستعادة الأمجاد والبطولات الغائبة عن الزمالك منذ فترة طويلة.

ووجه أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجديد الشكر للجمعية العمومية التي أسندت لهم تلك المهمة الثقيلة المتمثلة في قيادة السفينة البيضاء لمدة أربع سنوات تنتهي عام 2013 .

حازم يعد باستعادة الألقاب

وقال حازم إمام الفائز بأعلى عدد من الأصوات أنه لم يصدق نفسه بعد الثقة التي منحها له أعضاء الجمعية العمومية مؤكداً أنه سيضع كل تركيزه على تطوير فريق الكرة بالنادي واستعادة الألقاب الغائبة عن خزانته منذ فترة طويلة.

وأضاف إمام أن فريق الكرة الأول يعاني من كبوة واضحة شعر بها عندما كان عضواً بمجلس الإدارة المعين السابق ومن ثم فإن المجلس الجديد سيحاول النهوض بمستوى الفريق حتى يكون قادراً على المنافسة على ألقاب جميع البطولات.