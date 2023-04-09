وزير حرب الاحتلال يوجه بنشر قوات إضافية من الجيش في "تل أبيب"

أفادت وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم الأحد بأن وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت يوجه بنشر قوات إضافية من الجيش في تل أبيب اعتبارا من يوم غد الاثنين.

و كانت شرطة الاحتلال، استدعت يوم الأحد، 4 سرايا احتياط من قوات "حرس الحدود" لتعزيز عناصرها المنتشرين في أنحاء البلاد، وذلك في ظل التصعيد الأمني المتزايد في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك فيما اجتمع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مقر وزارة الحرب في تل أبيب، مع زعيم المعارضة، يائير لابيد، لاطلاعه على آخر المستجدات الأمنية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو.