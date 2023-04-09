ليلة الـ19 من رمضان.. 25 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء وتراويح في الأقصى

أدى، مساء الأحد، الآلاف من المصلين صلاتي العشاء وتراويح ليلة التاسع عشر من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وتمكن نحو 25 ألف مصلٍ من صلاة العشاء والتراويخ، رغم عراقيل الاحتلال وانتشاره العسكري في محيط المسجد وفي البلدة القديمة.

ويلبي المواطنين، دعوات في تكثيف الرباط بالمسجد، لإحباط مخططات المستوطنين الساعية لتهويده وفرض خطط التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ويشهد المسجد الأقصى، اعتداءات متصاعدة من قوات الاحتلال التي تعتدي على المعتكفين والمصلين فيه، وتجبرهم على الخروج منه بقوة السلاح.

وتندلع، مواجهات بين المعتكفين وقوات الاحتلال، حيث يستخدم الأخير إطلاق النار وقنابل الغاز والصوت، إضافة إلى الضرب بالعصي، ما يسفر عن وقوع إصابات بالعشرات.







