إقتصاد غزة تطالب نقابة تجار الألبسة الاكتفاء بالربح القليل

طالبت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، نقابة تجار الألبسة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والاكتفاء بالربح القليل مراعاة لظروف المواطنين.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، تجار الملابس بضرورة الإعلان عن أسعار الملابس بشكل واضح للمستهلك، وذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم 17، فيما يتعلق بنزاهة المعاملات الاقتصادية.

وبينت أن الإعلان عن السعر يجب أن يكون على وحدة البيع المعروضة، بشكل مباشر، أو بشكل بارز في مكان عرضها.

كما دعت الوزارة تجار الألبسة الى الاكتفاء بالربح القليل، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وشددت الوزارة على أن طواقم حماية المستهلك، ستمارس دورها الرقابي في مجال حماية المستهلك، فيما يخص قطاع الملابس، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

يشار الى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تابعت في الآونة الأخيرة شكاوى وآراء المواطنين، الذين أعربوا عن تذمرهم الكبير من ارتفاع أسعار الملابس، خاصة ملابس الأطفال.