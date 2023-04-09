مشاهدة بث مباشر ماتش الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم الآن بدون تقطيع وبجودة HD

مشاهدة بث مباشر ماتش الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم الاحد 9-4-2023 بدون تقطيع وبجودة HD ، حيث ركز فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذه المباراة النارية التي يستعد الجميع من قبل المشجعين والمتفرجين المصريين والعرب لمشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي يتنافس فيها الفريقين العريقين ضمن جولات الرابعة والعشرون في الدوري المصري 2023 ونضيف لكم في هذه المقدمة إلى أن فريق الموقع قام وبكل حرص في تعميم هذه المقالة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة من أجل تعميم الفائدة والوصول إلى عدد أكبر من المشجعين وكل ما عليكم الان بعد الآن هو الاستمرار في المتابعة للنهاية .

مشاهدة بث مباشر ماتش الزمالك ضد البنك الأهلي الاحد 9-4-2023

وعند الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــا ، يمكن لكم مشاهدة بث مباشر ماتش الزمالك ضد البنك الأهلي الاحد 9-4-2023 بدون تقطيع حيث ستشاهدون المباراة كاملة أي في الشوطين وسيقدم اللاعبين اقوى ما لديهم من مهارات كروية من أجل تحقيق الانتصار والفوز العظيم .

ونشير إلى ان مباراة الزمالك والبنك الأهلي ستنطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت قطر ، وستنظم على استاد القاهرة ، حيث بدأ المتفرجون في الوصول إلى الملعب الذي يتسع للآلاف من الأشخاص .

بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي HD

وضمن المعلومات التي نقدمها لكم ، فقد وضعنا لكم تشكيل فريق الزمالك التي يواجه بها نظيره البنك الأهلي وهي على النحو التالي : إذ يأتي في خطو الهجوم اللاعب : أحمد مصطفى "زيزو"، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

أما في خط الوسط فقد يضم كل من : محمد عبدالغني، نبيل عماد "دونجا"، سيف جعفر، وفي المقابل ، فقد يضم خط الدفاع كل من اللاعب: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

ونصل في النهاية إلى حراسة المرمى حيث يتولى اللاعب: محمد صبحي، الحراسة.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت

وقبل هذه المواجهة ، نود أن نشير لكم إلى أن فريق الزمالك يحتل المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة ، في المقابل يحتل البنك الأهلي ، في جدول ترتيب الدوري المصري المركز الـ16 برصيد 17 نقطة بعد أن خاض ما يقارب 22 مباراة.

ويطمح فريق الجيش الأبيض (الزمالك) في هذه المباراة التي تذاع على العديد من القنوات المصرية منها قناة اون سبورت الرياضية ، بالفوز ، لتعديل مركزه ونقاطه للأفضل .

مباراة اليوم 🏹



⚽ الزمالك 🆚 البنك الأهلي

🏆 الدوري الممتاز - الجولة 24

🗓️ 9 أبريل 2023

🕓 9:15 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/Mte6kQScxs — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 9, 2023

الزمالك ضد البنك الأهلي لايف اليوم

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل مشاهدة بث مباشر ماتش الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم الاحد 9-4-2023 ، فلقد وضعنا لكم ترددات القنوات الناقلة على القمر الصناعي وهي تعرضها بجودة عالية وواضحة وندعوكم إلى ضبطتها على الرسيفر الآن ، وهي على النحو التالي : تردد قناة أون تايم سبورت 1 ، التردد 11681، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، عبر الاستقطاب الافقي.

اما تردد قناة أون تايم سبورت 2 فقد جاء ترددها 10853، وفي معامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، ويكون عبر الاستقطاب الافقي.

ونواصل معكم تقديم تردد القنوات لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بث مباشر ، حيث جاء تردد قناة أون تايم سبورت 3 ، التردد 12303، معامل الترميز 27500، ويكون معامل تصحيح الخطأ 5/6، وعبر الاستقطاب الافقي.