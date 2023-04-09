طقس فلسطين.. مؤشرات على قدوم منخفض جوي يوم الخميس

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد 9-4-2023، تساقط زخات من الامطار مع أجواء رعدية بمناطق متفرقة في فلسطين تستمر حتى مساء يوم غد الأثنين.

وقال العلامي: إنه "من المتوقع أن يطراً عليها انخفاض مع بقائها فوق المعدلات، يصاحبها حالة من عدم الاستقرار الجوي".

وأضاف:" إن حالة العدم استقرار الجوي ستصاحبها فرصة لهطول زخات من الامطار فوق مناطق متفرقة بعد ظهر ومساء يوم الإثنين".

وتابع الراصد: إن" انخفاضًا سيطرأ على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء"، وأكمل: أن "مزيدًا من الانخفاض والبرودة يومي الأربعاء والخميس مع فُرص لهطولات مطرية واسعة".