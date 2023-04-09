الاحتلال يفرض الاقامة الجبرية و كفالة مالية على شاب مقدسي

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحبس المنزلي وإبعاد عن الأقصى وكفالة مالية على شاب من القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال فرض على المقدسي محمد الهشلمون بالحبس المنزلي لمدة 4 أيام، وأبعدته عن المسجد الأقصى لمدة 18 يوماً، مع كفالة مالية قدرها 500 شيقل، كما منعته من استخدام الإنترنت لمدة شهر.

فيما أبلغت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المصاب رامي الفاخوري عزمها إصدار قرار بإبعاده عن القدس لمدة شهرين، ومنعه من استخدام الانترنت، كذلك منعه من التواصل مع عدة أشخاص، إضافة لكفالة مالية قدرها 500 شيقل.