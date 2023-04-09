رئيسي: جرائم الكيان الصهيوني تدل على ضعفه وإحباطه

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن النظام الدولي آخذ في التغير لصالح المقاومة وضد الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والسوري بشار الأسد ناقشا فيه العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وقال رئيسي : "إن جرائم الكيان الصهيوني تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة".

وأضاف: "نؤكد ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا والحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية في هذا البلد".

من جانبه قال الرئيس السوري بشار الأسد: "اليوم ظهرت بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني وهذا الأمر نتيجة المقاومة ولا سيما صمود الشعب الفلسطيني".

وكانت شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت المنطقة الجنوبية في سوريا ومحيط مدينة درعا؛ رداً على الصواريخ التي أُطلقت الليلة الماضية باتجاه الجولان السوري المحتل.