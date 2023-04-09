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ومباراة ارسنال وليفربول، والتي ستقام عند الساعة ال6.30بتوقيت مكة المكرمة، ستكون على أرضية ملعب آنفيلد في اطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري الانجليزي الممتاز، ووفق العديد من وسائل الإعلام الانجليزية فان مباراة ليفربول ارسنال ستحمل في اجوائه الاثارة والتشويق وستكون المباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي اليوم بث مباشر الاكثر قوة ومنافسة، لقوة التشكيل الذي سيدخل فيه ليفربول مباراته أمام ارسنال، وكذلك آرسنال، وبحسب شبكة "هو سكورد الرياضية فأن مباراة ليفربول وارسنال ستكون تشكيلية ليفربول فيها على النحو التالي :

ستشهد مباراة اليوم قيام النادي بتكريم الـ 97 مشجعًا الذين فقدوا حياتهم في مأساة هيلزبره ❤️ pic.twitter.com/MZyvKF1zXM — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 9, 2023

تشكيلية ليفربول أمام ارسنال في الدوري الانجليزي

-حارس المرمى: أليسون بيكر.



-الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - ألكسندر أرنولد.



-الوسط: فابينيو - هندرسون - ميلنر.



-الهجوم: ديوجو جوتا -كود جاكبو - محمد صلاح.

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ويلتقي فريق آرسنال مع ليفربول، مساء اليوم الأحد، على ملعب انفيلد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيدخل الجانرز مباراة اليوم فقد وتوقعت وسائل الاعلام الانجليزية ان يدخل مباراة ارسنال وليفربول بتشيكل آرسنال: في حارس المرمى: رامسديل، وخط الدفاع: بن وايت - هولدينج - جابرييل - زينتشينكو، أما الوسط: أوديجارد - بارتي - تشاكا، وفي الهجوم: ساكا - جيسوس - تروسارد.

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وفي اطار مقالنا رابط مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان يلا شوت- بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر، وقبل مباراة ليفربول وآرسنال توقع مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، أن تكون رحلة فريقه لمواجهة ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي غدا الأحد مشابهة "للأدغال" في ملعب أنفيلد العريق.



ولم يفز متصدر الدوري الإنجليزي في ملعب ليفربول منذ 2012، وقبل زيارته الأخيرة إلى هذا الملعب في الدوري، وضع المدرب الإسباني في التمارين أغنية "لن تمشي لوحدك أبد" الخاصة بليفربول لتحفيز لاعبيه، بيد أنهم خسروا برباعية نظيفة.



لكن أرسنال يخوض رحلته هذه المرة وهو متصدر بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، والذي لعب مباراة أقل، فيما يترنح ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب في المركز الثامن، وبات هدفه الوحيد المنافسة على مركز مؤهل للمسابقات القارية.

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يوم المباراة مقدم من @StanChart 🔴https://t.co/992XVukDgg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 9, 2023

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وقال أرتيتا: "لا يمكنك أن تدرب لاعبيك في حديقة الحيوانات ثم تذهب إلى الأدغال الأحد. هذا مستحيل. يجب أن تفرض نفسك وتحضر اللاعبين. يجب أن تحذرهم مما ينتظرهم".



وتمكن أرسنال، الباحث عن لقبه الأول منذ 2004، من الحفاظ على الصدارة بعد تحقيقه 7 انتصارات متتالية في البريميرليج.

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ومشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال ستكون عن عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وخاصة قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حسن العيدروس، ولتذكير ستكون مباراة ليفربول وآرسنال عند الساعة السادسة ونصف بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة، لهذا سيكون فيها البحث دائما متواصلة عبر محركات البحث بحثا عن مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر يلا شوت هنــــــــــــا

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ومشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال ستكون على ملعب انفيلد معقل ليفربول، وستكون مباراة ارسنال وليفربول بتحكيم: بول تيرني، ومساعد حكم: كونسطنطين هاتزيداكيس، ومساعد حكم: سكوت ليدجر، وحكم رابع: كريج باوسون، أما حكم فار: كريستوفر كافانا، ومساعد فار: آدم نون، علما ان هذه المباراة هي مباراة الإياب في المرحلة الثانية في الدوري الانجليزي، والذي يحتل ترتيبه حتي الان ارسنال بـ72نقطة، لهذا ستكون مباراة اليوم لفريق آرسنال امام ليفربول محطة فاصلة في مشوار الفريق الذي يقدم اداء عظيم وقوى منذ بداية الدوري الانجليزي 2022/2023م.

That Pires-Ljungberg connection 😍



Relive this strike among some of our classic trips to Anfield over the years 👇 — Arsenal (@Arsenal) April 9, 2023

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ارسنال

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