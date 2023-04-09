نقابة المحامين الأردنيين تنظم وقفةً تضامناً مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة المحامين الأردنيين، اليوم الأحد، وقفة تضامنية في جميع محاكم المملكة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود:" إن هذه الوقفة هي أقل ما يمكن أن نقدمه للشعب الفلسطيني، دعما لهم في رباطهم وجهادهم في المسجد الأقصى".

وأضاف:" نقابة المحامين تمارس الدور التقليدي والتاريخي لها، في دعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته التي نعتبرها قضية وجود".

وشدد عبود على أن النقابة ستكون لها صولات وجولات، وستعمل بكل قوة لدعم أهلنا في فلسطين.

وقررت النقابة التبرع بـ50 ألف دينار من صندوق دعم الصمود للشعب الفلسطيني لشراء أدوية ومستلزمات طبية وتسليمها إلى المستشفى الميداني للقوات المسلحة الأردنية في غزة لاستكمال دوره في رعاية ومعالجة المواطنين.

كما قررت تقديم الدعم المادي والقانوني للمحامين المقدسيين بالدفاع عن المعتقلين في القدس لدى الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية العليا في القدس.