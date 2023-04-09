بالصور جماهير شعبنا تُشيّع جثمان الشهيد عاهد سليم شرق قلقيلية

شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني في مدينة قلقيلية، ظهر اليوم الأحد 9/4/2023م، جثمان الشهيد عاهد سليم الذي ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرق المدينة.

وانطلق موكب التشيع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي وصولا إلى منزله في بلدة عزون حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد عائد عزام سليم (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية، بالضفة المحتلة

وفيما يلي صور من موكب تشيع الشهيد عاهد سليم في بلدة عزون:









