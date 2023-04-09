وقفة حاشدة في البحرين تضامناً مع القدس

شارك المئات من أبناء الشعب البحريني في وقفة حاشدة، اليوم الأحد 9-4-2023، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال وقفة حاشدة نظمتها جمعية مناصرة فلسطين تحت عنوان "لبيك أقصانا ... الأقصى يستغيث" بالتعاون مع المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، وحضور سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، ومحافظ المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، ولفيف من القوى الوطنية والجمعيات الأهلية والسياسية ونواب حاليين وسابقين.

وخلال التظاهرة، حمل المشاركون الأعلام البحرينية والفلسطينية، ورفعوا اللافتات التي تؤكد تضامن الشعب البحريني مع أشقائه الفلسطينيين والمرابطين في الأقصى، وصورا للمسجد الأقصى، في رسالة دعم وتضامن كبيرة للشعب الفلسطيني.

وبدوره، قال رئيس جمعية نصرة فلسطين إبراهيم الشيخ: "إن وقفة أبناء الشعب البحريني هي لنصرة إخواننا في القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددا على مواصلة غرس حب الأقصى في أفئدتنا وأفئدة أجيالنا، فهي الإرث الباقي والمتصل والمبارك".

وعبرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع عن تنديدها باقتحام المسجد الاقصى والاعتداء الوحشي على المعتكفين واعتقال المئات منهم على مرأى ومسمع من العالم بأسره، مطالبة المجتمع الدولي والانظمة العربية والاسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية تجاه الإرهاب الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الاسلامية المنتهكة، والعمل على وقف هذه الاعتداءات الآثمة على المصلين العزل فورا.

وأكدت أن اقتحام المسجد الاقصى وانتهاك حرمته في شهر رمضان المبارك والاعتداء الهمجي على المعتكفين هي جريمة استفزازية لأكثر من 2 مليار مسلم حول العالم، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وتتطلب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا ضد هذه الجرائم.

من جهته، أشاد السفير عارف بالمشاركة الواسعة والمميزة من كافة أبناء البحرين، مشددا على أن هذا الجيل الصاعد المتمسك بقضية فلسطين، قضية الآباء والأجداد، إضافة إلى مشاركة رجال وسيدات وشيوخ وأطفال البحرين في هذه الفعالية والوقفة، دليل ثابت ومؤكد أن مملكة البحرين الشقيقة كانت ولا تزال وستبقى الى جانب فلسطين وقضيتها العادلة>

وأشار عارف إلى أن وقفة شعب البحرين الحبيب وحكومته وقيادته وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جاءت لتجديد التأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والاسلامية.