هل تقرر صرف دفعة من الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر؟

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الأحد 9/4/2023م، أن وزارة المالية تحاول تأمين باقي مبلغ دفعة من المخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تحويل الاتحاد لمساهمته المالية بالخصوص.

وقال عثمان في تصريحات صحفية:" يوجد أمل صرف دفعة من المخصصات للأسر المستورة قُبيل عيد الفطر السعيد، في حال استطاعت الوزارة تأمين باقي القيمة المالية للدفعة"، مؤكداً أن الاتحاد يتواصل مع وزارة المالية في الحكومة، لمعرفة مدى إمكانياتها لصرف دفعة من مخصصات الشؤون.

كما أكد وجود جهود تُبذل من كافة الأطراف من أجل صرف المخصصات قُبيل العيد.

في شهر أكتوبر 2022 الماضي، صرفت وزارة الشؤون الاجتماعية أخر دفعة مالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة، والبالغ عددهم 116 ألف أسرة.