حماس" تدين مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة في الضفة

ادانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد 9/4/2023م، مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على ستة مخططات استيطانية جديدة، تهدف إلى توسعة مجموعة من المستوطنات المقامة على أراضينا في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الحركة في تصريح تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه الخطوة عدواناً جديداً، وإمعاناً في سرقة الأرض الفلسطينية، وتحدّيًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.

وأكدت على أن سياسة الاستيطان وقضم الأراضي، التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ لن تنجح في إضفاء أي شرعية على الاحتلال ووجوده الطارئ على أرضنا الفلسطينية، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائر، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التغوّل الاستيطاني الإجرامي، وسيتصدّون بكل قوة، لمخططات الاحتلال الفاشي التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا ومسجدنا الأقصى المبارك.