أبو مرزوق: ما يجري في باحات الأقصى لن يمر مرور الكرام

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن ما يجري في الوقت الحاضر لن يمر مرور الكرام، مُشددًا أن المسجد الأقصى ليس ملك الفلسطينيين وحدهم، بل هو ملك المسلمين جميعًا، والدفاع عنه واجبهم.

وقال أبو مرزوق في لقاء متلفز عبر قناة "روسيا اليوم":" إن ما يحدث اليوم هي رود فعل طبيعية لأطراف يهمها المسجد الأقصى، وهذه الأحداث لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها رد فعل لما يحدث في القدس والأقصى، ويتحمل مسؤوليتها التطرف الإسرائيلي"، مشدداً على أن الاحتلال "الإسرائيلي" لا يمكن أن يحارب على عدة جبهات، وإذا ما انفجرت هذه الجبهات، لن يكون أمرًا هينًا على الاحتلال، مضيفًا أن سيف القدس علمتنا كيف تحرك الشعب الفلسطيني على كل الجبهات.

وتحدث "أبو مرزوق" عن اتصالات من عدة أطراف أجريت مع حركة "حماس"؛ لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وما يتعرض له من ظلم وسياسات عدوانية، هو من يستدعي ردود الأفعال، ومن أراد التهدئة فعليه الضغط على الاحتلال.

وشدد أن المقاومة ستبقى تدافع عن الشعب الفلسطيني بكل ما تملك حتى زوال الاحتلال عن أرض فلسطين، وأن الصراع سيبقى محتدمًا ولا مستقبل لهذا المحتل في المنطقة.

ونبه إلى أن الذي يحدث في إسرائيل حاليًا من صراعات داخلية، هي صراعات على الهوية، هل هي دولة دينية أم ديموقراطية بقضاء مستقل على النمط الغربي، وهذا مفصول عن السياسات العدوانية التي يؤمن بها الطرفان ضد شعبنا الفلسطيني.

وأشار "أبو مرزوق" إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يشطب الحل السياسي ويدفع بالحل الامني مع السياسات والقوانين العنصرية، فهذا سيحول الضفة والقدس وفلسطين إلى بؤرة صراع لا نهاية له إلا بزوالهم.