ريال مدريد يتلقى ضربة من فياريال

تلقى ريال مدريد ضربة معنوية قبل أربعة أيام من موقعته القارية أمام تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام ضيفه فياريال 2-3 ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال الثاني الذي باتت حظوظه بالاحتفاظ بلقبه ضئيلة جدا عند 59 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يستقبل جيرونا غدا، الإثنين، في ختام منافسات هذه المرحلة.

ومن ناحيته، تقدم فريق فياريال مؤقتا إلى المركز الخامس مع 47 نقطة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الفريقان هذا الموسم، فكانت الغلبة في الأولى لفياريال 2-1 في الدوري في المرحلة 16، وردّ ريال في الكأس المحلية 3-2 في ثمن النهائي.

وفي الإطار، قرر مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحة المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس تحضيرا للمواجهة المنتظرة أمام تشيلسي في المسابقة القارية الأم، وزج بالثلاثي ماركو أسينسيو والفرنسي أورليان تشواميني ودانيال سيبايوس في الوسط.