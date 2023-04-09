مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة ومستوطنة "ترسلة" المخلاة جنوب جنين

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد 9-4-2023، خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة من جيش الاحتلال جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخربة وموقع "ترسلة" القريب من شارع الذي يربط جنين مع نابلس، قرب محطة عرابة، وجبع بعد إغلاق المنطقة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المكان.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا مفاجئا قرب محطة عرابة، وأعاقت حركة المواطنين في المنطقة.

في الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا، المحاذية لخربة الحفيرة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جبع، وعجة، وعنزة، وعلى شارع جنين- نابلس.