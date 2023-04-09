الإعلام الحكومي يستنكر اعتداء أمن"الأونروا" على المصور عبد الحكيم أبو رياش

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد9/4/2023م، تعرض الزميل عبد الحكيم أبو رياش مصور "العربي الجديد" للاحتجاز والتهديد ومحاولة الاعتداء الجسدي عليه، من قبل عناصر الأمن في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي في تصريح صحفي اطلعت عليه"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المصور كان في مهمةٍ صحفية لتغطية إضراب الموظفين العاملين في مؤسسات الأونروا ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية التي أقرها اتحاد الموظفين العرب، حيث تم توقيفه دون سببٍ لذلك واستدعائه وتهديده بكسر الكاميرا ومسح كل ما تم تصويره، بحسب إفادته.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع الزميل أبو رياش أمام هذا الاعتداء المخالف للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، ونستغرب هذا السلوك المنافي لمهام موظفي وكالة الغوث ضد الصحفيين الذين ينقلون الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الفلسطيني.

ودعا المكتب الأونروا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومساءلة المعتدين على الصحفي أبو رياش، ورد اعتبار الزميل الصحفي، حفاظا على حرية الصحافة وحماية لحق الصحفي الفلسطيني في أداء دوره بحرية.