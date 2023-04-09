أسير من نابلس يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 9-4-2023، بأن الأسير كامل منصور من نابلس دخل عام الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير: " دخل الأسير كامل عبد الرحمن منصور (42 عامًا) من نابلس، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في نيسان عام 2002"

وأوضح النادي، أنه تعرض الأسير منصور، قبل اعتقاله للمطاردة واستمرت لمدة عامين.، كما أنه وقبل اعتقاله تعرض لإصابة في عينه اليسرى، حيث يُعاني اليوم من ضعف في النظر في عينه اليسرى.

وأشارت إلى أنه عقب اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا استمر لنحو شهرين، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن لمدة 23 عامًا.

ولفت النادي، إلى أنه عندما اُعتقل كان ابنه الوحيد( عبد القاهر) يبلغ من العمر عام ونصف، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما.

كما عانى من ظروف صحية، نتيجة لجربمة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج له، ويقبع اليوم في سجن (النقب) وهو على وشك الحصول على درجة البكالوريوس.