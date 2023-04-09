الكشف عن بعض القرارات التي اتخذها جيش الاحتلال بعد التصعيد الأخير

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 9-4-2023، عن بعض القرارت التي اتخذها جيش الاحتلال الصهيوني خلال المناقشات الأمنية التي عقدها كبار قادة جيش الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:"في المناقشات الأمنية التي جرت في الأيام الأخيرة ، قدم الجيش "الإسرائيلي" موقفا واضحا للغاية بقوله: زادت احتمالية شن حملة متعددة الساحات".

تأتي هذه التطورات في أعقاب الرشقات الصاروخية التي أطلقت من جنوب لنان وقطاع غزة الخميس الماضي، بالإضافة للصواريخ التي أطلقت من سوريا باتجاه الجولان المحتل فجر اليوم الأحد.

وفي وقت سابق قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد،:إن الأيام المقبلة حساسة للغاية على المستوى الأمني بعد التصعيد المحدود الأخير، والذي أظهر رغبة الأطراف جميعها بتجنب حرب واسعة" بحسب قولها.