أوقاف رام الله تفتح عطاء النقل الخارجي لحجاج المحافظات الشمالية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد 9/4/2023، عن فتح عطاء النقل الخارجي لحجاج المحافظات الشمالية، برعاية وحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري وحضور أعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة، ومندوبي وزارات النقل والمواصلات، والسياحة والآثار، والمالية – اللوازم العامة، ومراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية .

وأوضح الوزير البكري، أنه تم التنافس على هذا العطاء من قبل ثلاث شركات لنقل الحجاج ، وأنه تم إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل الأسعار والخدمات .

وبين البكري أن الشركة التي وقع عليها العطاء سوف تتم متابعتها والإشراف على سير عملها، من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، حرصا على حقوق المواطنين وراحة الحجاج.

وأكد البكري أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.