مستوطنون يقطعون أشجار كرمة جنوب بيت لحم

قطع مستوطنون، اليوم الأحد 9/4/2023، أشجار كرمة في منطقة "خلة البلوطة"، جنوب بيت لحم، بالضفة المحتلة.

وأفاد المواطن صلاح محمد شاهين، أن مجموعة من المستوطنين قطعوا من أرضه الواقعة في منطقة "سميكة" بين مستوطنتي "ألون شفوت"، وجفعات حيش"، 180 شجرة عنب، إضافة إلى اقتلاع العشرات من زوايا الحديد، وتدمير بعضها.

يذكر أن المستوطنين في تجمع مستوطنة "غوش عصيون" صعدوا من هجماتهم على المواطنين القاطنين في مناطق خربة زكريا، وخلة البلوطة، وواد شخيت، وخلة عفانة، والشفا، التي تمثلت في رشق منازلهم ومركباتهم بالحجارة، واقتلاع أشجار العنب والزيتون.