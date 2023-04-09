خلال لقاء مشترك

السيد نصرالله يستعرض مع هنية جهوزية محور المقاومة لمواجهة التطورات في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:21 م
09 ابريل 2023
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استعرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع رئيس المكتب السياسي لحركة ‏حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي للحركة، جهوزية محور المقاومة في مواجهة التطورات في فلسطين المحتلة والإقليم عموماً.

واستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، رئيس المكتب السياسي لحركة ‏حماس إسماعيل هنية، ونائبه الشيخ صالح العاروري، والوفد القيادي للحركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة، ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى، ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

كما جرى عرض التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً، وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه، في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.‏

 

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