المستوطنون يطالبون بتعزيز الاستيطان وتشديد العقوبات على الفلسطينيين

طالب المستوطنون، بتعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة والقدس، وتشديد العقوبات على الفلسطينيين في كافة أماكنهم.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده رؤساء مجالس مستوطنات "إسرائيلية" في الضفة المحتلة، مع وزير المالية والوزير في وزارة الحرب "الإسرائيلية" بتسلايل سموتريش على خلفية حالة التوتر الأمني في الضفة الغربية..

وقال هؤلاء:" لا تتخلوا عن أمن نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية.

وخلال اللقاء طلب رؤوساء مجالس المستوطنات بإعادة نشر الحواجز في الضفة، وبعملية عسكرية فورية لجمع الأسلحة، وخطوات تمس الأجهزة الاقتصادية للمنظمات الفلسطينية.

في المقابل طالبوا بالمزيد من الخطوات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، من خلال توفير الميزانيات للبنية التحتية والمواصلات، توسعة المعابر، والبناء في كل المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون ومجلس مستوطنات الضفة الغربية قالوا عن محتوى اللقاء:” أقوالنا كانت حدية وواضحة، لن نسمح بالتخلي عن أمن نصف مليون من سكان يهودا والسامرة لصالح مفاهيم أوسلو التي ماتت منذ زمن بعيد”.

كما طالب المستوطنون بعقوبات جماعية ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية كونها لمراكز انطلاق العمليات ضد "إسرائيل" حسب وصف رؤوساء مجالس المستوطنات، كما طالبوا بخطوات ضد السلطة الفلسطينية.