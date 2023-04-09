نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة : نعمل ضد مقاومة غزة سراً وعلانية

أجرى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال اليوم الأحد 9/4/2023 محادثة هاتفية مع ورؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة ، حيث تم بحث التهديدات متعددة الساحات.

وقال نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الغلاف ، "المنظمات في غزة مخطئون إذا اعتقدوا بأن بإمكانهم استغلال أزمتنا الداخلية والعمل ضدنا ، موضحاً ان "اسرائيل" تعمل ضدهم بأساليب علنية وأيضا سرية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، أعلن بناءً على توجيهات وزير الحرب وتقييم الوضع، تقرر تمديد الإغلاق المفروض على الضفة وغزة حتى منتصف ليل الأربعاء 12 أبريل .

ويشار الى ان حالة من التوتر تسيطر على المنطقة في أعقاب الاعتداء على المعتكفين داخل المسجد الأقصى ، حيث أدت الاحداث لتنفيذ العديد من عمليات الطعن وإطلاق النار وإطلاق عشرات الصواريخ من غزة ولبنان وسوريا كرد على الاعتداء في الاقصى .