بحلول 2030 ..لقاح ضد السرطان ومرض القلب

أعلنت شركة موديرنا الدوائية الأمريكية أمس الأول، أنها واثقة من أنها ستستطيع بحلول نهاية العقد الحالي إتاحة لقاحين جديدين ضد كل من السرطان وأمراض القلب، ما سينقذ ملايين الأرواح. وقال كبير أطباء الشركة الدكتور بول بيرتون لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن لقاحات ضد السرطان، وأمراض القلب، وأمراض ضعف المناعة ستكون جاهزة بحلول سنة 2030.

وأكد، أن الدراسات الخاصة بهذه اللقاحات أظهرت «تباشير كبيرة جداً»، إلى درجة أن خبراء رأوا أن تقدماً يتم إحرازه على مدى 15 سنة تم تحقيقه خلال 12-18 شهراً. وعزوا الفضل في ذلك إلى النجاح الذي حققه اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي يقوم على تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي.

وقال الدكتور بيرتون، إن موديرنا ستتيح علاجات لعدد كبير من الأمراض خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات. وأضاف، أن الشركة ستكون قادرة على توفير لقاحات مخصصة بشكل شخصي للأشخاص ضد عدد من أنواع السرطان.

وزاد، أن مرض التهاب الجهاز التنفسي المَخْلَوِي سيتم تحصين الفرد ضده بإبرة واحدة. توفر حماية أيضاً ضد الإنفلونزا، وكوفيد-19. وأضاف، أن تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي ستتيح لموديرنا طرح أدوية لأمراض نادرة لا توجد علاجات لها حالياً. وأشار إلى أن خزعة (عينة) ستؤخذ من الورم الذي يعاني منه المريض، وترسل للمختبر لمعرفة التركيب الوراثي للورم، بحيث يمكن إعادة هندسة الخلل الوراثي، ليستهدف الجسم الخلايا السرطانية دون إضرار بالخلايا السليمة.