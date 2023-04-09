حمدان لمراسلنا: لا اتصالات مع "الأونروا" حتى اللحظة والإضراب المفتوح الخطوة المقبلة

تشهد مرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بما فيها المدارس، اليوم الأحد 9/4/2023، إضراب شامل بناءً على قرار من اتحاد الموظفين العرب، مع استمرار العصيان الإداري الذي أعلنت عنه في وقت سابق، في خطوة احتجاجية على التسويف والممطالة في تنفيذ حقوق الموظفين، الأمر الذي يهدد بتصعيد للخطوات مستقبلاً قد تصل للإضراب المفتوح.

ويشل اليوم إضراب اتحاد الموظفين العرب في الأونروا مرافقها كاملةً بما فيها المدارس، باعتباره رسالة قوية وواضحة أنه لن يضيع حق وراءه مطالب.

وأوضح د. محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا"، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاتحاد قرر تصعيد خطواته الاحتجاجية في حال لم تستجب الأونروا لمطالبهم، تشمل الإضراب المفتوح عن العمل وتنظيم مسيرات ضخمة قد تتجه للحدود.

وبين د. حمدان، أن الأزمة مع الأونروا مستمرة، حيث لم يتم التواصل حتى اللحظة مع إدارتها، في ظل استمرار العصيان الإداري الذي يشمل وقف ورشات العمل والدورات الالكترونية، وزيارات المشرفين.

وأكد، أن مهمة الوكالة هي إغاثة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم وعليها تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه وتقوم بواجباته اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة دون انحراف عن هذه المهمة.

وحول السقف الزمني لتنفيذ مراحل الخطوات الاحتجاجية، أوضح د. حمدان، أنه بعد العيد سيتم عقد اجتماع للبدء في الخطوات الاحتجاجية التي تشمل الإضراب المفتوح.

وأكد على أن "الاتحاد لديه مرونة في العمل وتدبير للعقل والحكمة لمايجري" في رد حول ما إذا كان هناك حلول تلغي كافة الاجراءات.

ويناضل اتحاد موظفي الوكالة منذ سنوات طويلة، لنيل جملة من المطالب ويؤكد إن إدارة "أونروا" تماطل في تحقيقها، لكن الأخيرة تقول إن الأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء الدول الممولة بتعهداتها يحول دون تقديم الخدمات للاجئين بالشكل المطلوب.