وكيل وزارة التعليم : سنتخذ اجراءات للحفاظ على حق الطلاب وبأي شكل حال استمر الإضراب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:06 م
09 ابريل 2023
مدارس الضفة اضراب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

طالب الوكيل المساعد في وزارة التربية محمد عواد اليوم الأحد 9/4/2023 ، المعلمين العودة الى الدوام , لأنه من غير المعقول ان يستمر الاضراب بهذا الشكل مقابل 10 % التي هي مثبتة على قسيمة الراتب وهي محفوظة وستدفع لاحقا.

وقال عواد " اذا استمر الاضراب سنتخذ اجراءات للحفاظ على حق الطلاب في التعليم وبأي شكل من الاشكال ولن نسمح بان يبقى الوضع هكذا  ، معتبراً ان مطالب المعلمين عادلة لكن الظروف هي التي تحول دون تحقيق كافة المطالب.

ويشار الى ان اتحاد المعلمين الموحد يواصل الإضراب للشهر الثاني على التوالي ، بالرغم من مطالبات أولياء الامور للمعلمين بالعودة للعمل في ظل طروحات الحكومة للحل .

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات