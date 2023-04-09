التطورات الصحية لعدد من الأسرى المرضى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى القابعين في مستشفى سجن الرملة، بعد زيارة محامي الهيئة فواز شلودي لهم، للاطلاع على أوضاعهم ومتابعة التطورات على حالتهم الصحية.

وفي هذا السياق، نعرض التفاصيل التالية:

1. خضع الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي(20عاما) من مدينة رام الله، مؤخرا لجلستي علاج كيماوي في مستشفى اساف هروفيه، ويعاني حاليا من أوجاع حادة في منطقة المثانة.

الوضع الصحي للأسير كمال جوري آخذ بالتحسن بشكل كبير، وهو يمشي اليوم على قدميه ويتحرك لوحده. بالنسبة للأسير مالك طقاطقة لديه بعد أسبوعين مراجعة الى مستشفى سوروكا لجلسة بحث إمكانية إزالة البلاتين من قدمه. بالنسبة للأسير ثائر عويدات سوف يتم عمل صورة رنين مغناطيسي( MRI (. الأسير سعيد دويكات لديه موعد بتاريخ 15/04/2023 لأجل فحص امكانية ازالة الكيس من على جنبه.

6. أما الأسير محمد سعيد غوادرة كان قبل أسبوعين بالمستشفى لفحص الحروق بجسده، وقرر الأطباء ان يقوم بعمل 52 جلسة ليزر، وسوف يبدأ العلاج بالأسابيع القادمة.