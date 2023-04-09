موعد ارسال رسائل المنحة القطرة 100 دولار لشهر ابريل 2023- متى صرف 100 دولار شهر 4، آمال المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار تنضب حول إمكانية صرف الـ 100 دولار عن شهر ابريل 2023 قبل قدوم عيد الفطر السعيد، إذ يستفيد نحو 100 ألف شخص من المنحة القطرية التي تمولها قطر منذ 5 سنوات على التوالي، بعدما تم صرف 100 دولار عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك 1444.

هل صرف المنحة القطرية 100 دولار قبل العيد؟

هل صرف المنحة القطرية 100 دولار قبل العيد؟ عدة مصادر أكدت رسمياً أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ستصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ابريل 2023 قبل حلول عيد الفطر السعيد 1444، لكي تساعد الأسر المتعففة من شراء لوازم عيد الفطر، خاصة وأن لا معيل لهم سوى ما تموله قطر شهريا لتلك الأسر، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اخر التفاصيل عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار لشهر ابريل 2023.

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متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 4

متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 4، الأخبار تزيد عن إمكانية صرف المنحة القطرية قبل قدوم عيد الفطر السعيد، إذ إنه وفق المصادر المطلعة والأخبار الواردة على لسان مقربين من اللجنة القطرية لإعادة إعكار قطاع غزة، إنه من المتوقع أن يتم صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر أبريل 4، القادم، عبر نقاط الصرف المنتشرة في محافظات قطاع غزة بقيمة 310 شواكل.

رابط فحص 100 دولار شهر 4 2023

رابط فحص 100 دولار شهر 4 2023، من المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة بارسال رسائل 100 دولار عن شهر ابريل 4 2023 الأسبوع الجاري، وبالتحديد يوم الخميس المقبل الموافق 13 ابريل 2023، حتى تستعد الأسر المتعففة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد، حتى تُسعد أطفالها وتشتري ما يسر لها من حلويات العيد لاستقبال المهنئين والزائرين من الأهل والأحباب، لكن تبقى أن تعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن موعد صرف 100 دولار عن شهر 4 ابريل 2023 رسمياً.