من هو الداعية السعودي صالح المغامسي ما هو مذهب الشيخ صالح المغامسي، أثار الداعية الإسلامي السعودي الشيخ صالح المغامسي الجدل حول قضية إسلامية، مما دفع الملايين من المسلمين في العالم انتقاده واستنكار تصريحاته عبر الهواء مباشرة، معتبرين أنها تخل بالإسلام وتسيء للدين الإسلامي، إذ إن تصريحات الشيخ المغامسي تصدرت منافذ التواصل الاجتماعي العالم العربي والإسلامي، وبات معظم المسلمين تتحدث عن ذلك وكيف تجرأ على التصريح بمثل هذا الأمر.

تصريحات الشيخ صالح المغامسي ويكيبيديا

تصريحات الشيخ صالح المغامسي ويكيبيديا، إذ في مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات السعودية الفضائية أصدر الشيخ الداعية صالح المغامسي تصريحات تتعلق بالفقه استوقفت الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسلمين وبدأوا الهجوم عليه، وهو ما دفع البعض منهم للبحث عبر محركات البحث عن تفاصيل تصريحات الشيخ صالح المغامسي حول ضرورة إنشاء مذهب فقهي جديد في الدين الإسلامي، وهو ستنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو تصريحات الشيخ صالح المغامسي كاملة.

ماذا قال الشيخ صالح المغامسي عن انشاء مذهب فقهي جديد؟

ماذا قال الشيخ صالح المغامسي عن انشاء مذهب فقهي جديد؟ في لقاء نظمته القناة السعودية الأولى مع الداعية السعودي صالح المغامسي قال إنه: "يرجو من الله أن ينشئ على يديه مذهباً إسلامياً جديداً، وأن المراجعة لما قد سلف أمر لا مناص منه وفي كل مرحلة من مراحل البناء الفقهي يطغى شيء جديد. لذا لا بد في هذا الزمن عن تحرير المسائل، وأن السند طغى على الأحاديث المنتشرة مما أضر بالناس، "فدخلت أحاديث آحاد، من الصعب نسبتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الداعية السعودي صالح المغامسي تويتر

الداعية السعودي صالح المغامسي تويتر، أثارت تلك التصريحات ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها خرجت على لسان داعية إسلامي مشهور، خاصة وأنه تقلد العديد من المناصب الحكومية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنه شغل وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة لعدة سنوات، وهو أول مسجد بُني في الإسلام، قبل أن تقيله السلطات السعودية بسبب تغريدة له.