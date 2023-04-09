مخاوف "إسرائيلية" من اشتعال المواجهة في الداخل المحتل

كشفت مصادر أمنية "إسرائيلية" اليوم الأحد 9/4/2023، عن مخاوف "إسرائيلية" من تجدد المواجهات في مدن الداخل المحتل، على غرار ما جرى خلال معركة "سيف القدس" في مايو/ أيار 2021؛ كنتيجة لاعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" على المسجد الأقصى.

ونهاية الأسبوع الماضي، شهدت نقاشات مطولة داخل أجهزة أمن الاحتلال، والمستوى السياسي بشأن إمكانية عودة المواجهات لمدن الداخل بعد ملاحظة عدة تظاهرات داخل المدن الفلسطينية في "إسرائيل" مؤخراً.

وتدور المخاوف من "تبني الشبان في الداخل للرواية الفلسطينية بأن الأقصى في خطر، وبالتالي خروجهم إلى الشوارع".

وتخشى دوائر أمنية وسياسية إسرائيلية من نشوء جبهة مواجهة داخلية ستزيد الأزمة في ظل اشتعال شتى الجبهات بإطلاق الصواريخ مؤخرًا، والمخاوف من بداية مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وكان وزير الجيش "يوآف جالانت" قرر أمس في ختام جلسة مشاورات، وفي خطوة وصفت بـ"غير المألوفة"، الدفع بمئات الجنود لمراكز المدن سعيًا لمساعدة الشرطة على "ضبط الأمن".