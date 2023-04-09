هل أعلن فان بيرسي إسلامه ما هي ديانة فان بيرسي سبب دخول فان بيرسي الإسلام

هل أعلن فان بيرسي إسلامه وما هي ديانة فان بيرسي سبب دخول فان بيرسي الإسلام، يبحث الملايين من الجماهير رواد مواقع التواصل الاجتماعي "منصات السوشيال ميديا" بكل أشكالها عن تفاصيل حقيقة اعتناق نجم كرة نادي أرسنال ومانشستر يونايتد الهداف الهولندي روبن فان بيرسي الإسلام، إذ تحدث عشرات المواقع الإخبارية عن دخول فان بيرسي الإسلام، وهو ما أدى إلى انتشار الخبر كالنار في الهشيم بين الأوساط الرياضية حتى بات الجميع يبحث عن حقيقة الخبر من عدمه وأسباب اعتناق فان بيرسي الاسلا.

هل دخل فان بيرس بالإسلام هل اعتنق فان بيرسي الإسلام

هل دخل فان بيرس بالإسلام هل اعتنق فان بيرسي الإسلام، خبر اعلان نجم كرة القدم المعتزل اعتناقه الإسلام، انتشر بشكل كبير بين الأوساط الكروية، لكن الأخبار عن ليس مؤكدة 100%، خاصة وأن هناك مصدر نفت المعلومات بينما أكدت مصادر أخرى الخبر، وما بين النفي والتأكيد يبقى الخبر الحقيقي عندما يخرج النجم الهولندي المعتزل بتصريح مباشر يعلن اسلامه من خلاله على الملأ، حتى يتمكن الناس مع معرفة الحقيقة الكاملة.

اللهم أعز الأسلام ❤

عاجـل 🚨🚨



روبن فان بيرسي يعلن إعتناقه دين الأسلام#فان_بيرسي pic.twitter.com/4muVdY2gNn — 𝑨𝒀𝑴𝑨𝑵 𝑴𝑨𝑶 (@ayman_maoo) April 8, 2023

ما حقيقة دخول فان بيرسي الإسلام؟

ما حقيقة دخول فان بيرسي الإسلام؟ العشرات من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية، أعلنت أن نجم كرة القدم الهولندي فان بيرسي دخوله الإسلام ليتضامن مع العديد من النجوم الأوروبيين الذين اعتنقوا الإسلام في العالم الغربي، ووفق الخبر المتداول، أعرب فان بيرسي عن سعادته عقب اعتناقه للإسلام قائلا: "وجدت الإسلام يؤمن حياتي ويبعد عني الماضي الأليم"، لكن خرجت تصريحات نفت ذلك.

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الكثير من الحسابات تتداول خبر اسلام اللاعب الهولندي فان بيرسي لكن دون أي مصدر موثوق للخبر ❌ pic.twitter.com/thPP2ethnc — الكوتش (@Coach_Khaled0) April 8, 2023

من هو فان بيرسي؟ اسلام روبن فان بيرسي

من هو فان بيرسي؟ اسلام روبن فان بيرسي، الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا نشرت خبراً مفاده أن النجم الهولندي فان بيرسي أعلن اسلامه لكن دون أي مصدر موثوق للخبر، لكن دون مصدر رسمي يؤكد أو ينفي الخبر، لكن المسلمين جميعا يتمنون أن يكون الخبر صحيحا فهو إضافة للإسلام والمسلمين ويمكن أن يكون مؤثراً ويدعو العديد من متابعيه وأصدقائه لدخول الاسلام نظراً لشهرته العالمية.