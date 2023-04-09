تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
14° - 13°
الأربعاء
17° - 17°
الخميس
19° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.67
يورو
3.93
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.17
جنيه إسترليني
4.5
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
آلاف المستوطنين يتجمعون عند حائط البراق بالمسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 ص
09 ابريل 2023
آلاف المستوطنين يتجمعون عند حائط البراق
متعلقات
بالفيديو
آلاف المصلين يهتفون بالمسجد الأقصى "لبيك يا أقصى" أثناء دخولهم باحاته
09:31 م
فيديو لأداء آلاف المصلين لصلاة فجر اليوم الثالث من رمضان في المسجد الأقصى
09:44 ص
بالصور
رغم اقتحامات المستوطنين: المقدسيون يرابطون في باحات المسجد الأقصى
11:11 ص
حكومة الاحتلال تقرر منع المستوطنين من اقتحام الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان
08:19 م
عاجل