بالفيديو آلاف المستوطنين يتجمعون عند حائط البراق بالمسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 ص
09 ابريل 2023
حائط البراق.png
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آلاف المستوطنين يتجمعون عند حائط البراق

 

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