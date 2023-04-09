بعد وصول عدد من الإنذارات الساخنة ...هآرتس: التوتر سيستمر خلال الأيام المقبلة

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد9/4/2023،:إن الأيام المقبلة حساسة للغاية على المستوى الأمني بعد التصعيد المحدود الأخير، والذي أظهر رغبة الأطراف جميعها بتجنب حرب واسعة.

وأوضحت هآرتس أن حالة التوتر ستستمر في جميع الاتجاهات خلال الأيام المقبلة وخاصة بسبب تقاطع الأعياد الدينية لدى المسلمين واليهود والمسيحيين، ليبقى المسجد الأقصى في دائرة بؤرة حالة التوتر وبمثابة حافز رئيسي للتصعيد الحالي.

وبينت إلى أن الشاباك يصله عدد كبير من الإنذارات بشأن هجمات محتملة من الضفة الغربية وفي مناطق الداخل المحتل في المستقبل القريب.

واعتبرت الصحيفة أن الهجمات الفلسطينية التي تأتي من الضفة الغربية بشكل خاص ستكون الأكثر تأثيرًا في الأيام المقبلة بعد عمليتي الأغوار وتل أبيب، خاصة وأنه يأخذ طابعًا دينيًا أكثر تميزًا على خلفية شهر رمضان وما يجري في المسجد الأقصى.