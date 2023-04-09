دعاء 18 رمضان 2023 مكتوب- أجمل دعاء يوم 18 رمضان 1444، يصوم المسلمون اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، وفي ساعات النهار يبدؤون في البحث عن دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك حتى يدعو الله وينالوا أجره وثواب العظيم.

دعاء 18 رمضان 2023

دعاء 18 رمضان 2023، الدعاء هو وسيلة الصلة بين المسلم وربه، إذ إن للأدعية فوائد عظيمة منها نيل الحسنات والأجر والثواب وإراحة البال وتحصين المسلم، كما إنها تقرب العبد من ربه، لذلك يهتم المسلمون في البحث عن أدعية شهر رمضان المبارك 2023- 1444، وفي هذه المقالة ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء 18 رمضان 2023 مكتوب أجمل دعاء يوم 18 رمضان 1444.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2023، ويشرع المسلمون في كل مكان على وجه الأرض باستثمار شهر رمضان الفضيل بالدعاء والعمل الصالح لنيل الأجر والثواب العظيم، إذ تتضاعف في هذا الشهر الحسنات وتمحو السيئات، ومن أفضل الأعمال الصالحة هو الدعاء لذلك نرفق لكم دعاء يوم 18 رمضان مكتوب ومستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يدعو به كل المسلمين.

دعاء يوم 18 رمضان 2022

دعاء يوم 18 رمضان 2022، وفي هذه المقالة نرفق لكم دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك 1444- 2023 مكتوب، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:"اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ والْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ"، ثواب هذا الدعاء، مَنْ دَعَا بِهِ غُفِرَ لَهُ ولَوْ كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ"، اللهم يا مجيب الدعوات يا مفرج الهموم يا كاشف الهموم يا رحمن يا رحيم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم سهل علي ما تبقى من الصيام وأعني على القيام ونبهني في شهر رمضان من نومة الغافلين، دعاء 18 رمضان 2023 مكتوب- أجمل دعاء يوم 18 رمضان 1444.