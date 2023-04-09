إطلاق صواريخ اتجاه الجولان المحتل ومدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في سوريا

أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر الأحد، بسقوط صواريخ أطلقت من أراضي جنوب سوريا في مستوطنات الواقعة في منطقة الجولان بشمال فلسطين المحتلة، فيما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا غرب محافظة درعا السورية.

وبحسب القناة 14 العبرية، فإن صواريخ أطلقت من سوريا وسقطت في مستوطنة بالجولان، دون وقوع اصابات.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "تم رصد ثلاث عمليات إطلاق من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل ، عبرت إحداها إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة في جنوب هضبة الجولان".

وأضاف الناطق: "لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية".

وأمر ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي الجولان"، بفتح الملاجئ في جميع مستوطنات جنوب الجولان، مطالبًا سكان هذه المنطقة البقاء بالقرب من المناطق المحصنة والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، خشية من إطلاق مزيد من الصواريخ.

وأعلن فصيل لواء القدس في سوريا، في بيان مقتضب مسؤوليته عن استهداف مواقع للاحتلال في الجولان السوري، مؤكدًا أنه يأتي رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وتوعد لواء القدس، الكيان "الإسرائيلي" برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.

من جانبه، أفاد مصدر سوري، بقصف مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف لنقاط عسكرية في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا، بينما يدعي الاحتلال أنه قصف منطقة إطلاق الصواريخ.

وكانت وسائل إعلام "عبرية"، قد أفادت في وقت سابق أمس، بأن انفجاراً وقع على الحدود الشمالية حيث تم تفعيل صافرات الانذار.

وأشار الإعلام العبري،، إلى أن المعلومات تشير إلى إطلاق صواريخ من سوريا وقعت جزء منها في الأردن.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في الجولان.

وفيما بعد، أعلن الجيش الأردني سقوط صاروخ أطلق من سوريا في منطقة وادي عقربا بأربد دون إصابات.

وأكد أنه لا أضرار بالأرواح أو الممتلكات جراء انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية.

والخميس الماضي، تم إطلاق عشرات من الصواريخ من اراضي جنوب لبنان، اتجاه المستوطنات في الجليل المحتل، أسفرت عن اصابة ثلاثة مستوطنين، وأضرار مادية.