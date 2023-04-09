الأردن يرفض طلبًا للاحتلال بإخراج المعتكفين من المسجد الأقصى

رفضت المملكة الهاشمية الأردنية، الاحد، طلبًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إخلاء المعتكفين في المسجد الأقصى بالتعاون مع حرّاس الوقف، مؤكدةً أن حكومة الاحتلال تتحمل اعتداءاتها على المصلين.

وقال مسؤول أردني، في تصريح خاص قناة المملكة الأردنية: إن "وزارة الخارجية الاردنية رفضت استلام رسائل حاولت (إسرائيل) إرسالها عبر أطراف وسيطة بشأن المسجد الأقصى".

وأضاف المسؤول، أن بلاده مستعدة لاستقبال رسالة مباشرة من حكومة الاحتلال إذا كان مفادها، وقفت الانتهاكات على الأقصى، ورفع القيود المفروضة على حرية العبادة.

وشددّ على أن محاولات الاحتلال التي وصفها بـ"العبثية" تحميل الأوقاف مسؤولية ما يجري، "لن تنجح في تغطية انتهاكاتها التي تدفع نحو انفجار الأوضاع".

وعبر تغريدة في تويتر"، طالبت وزارة خارجية الاحتلال، أمس، الأردن بإخراج المعتكفين من المسجد الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى، اعتداءً صارخة من قوات الاحتلال التي تعتدي على المعتكفين المصلين وتجبرهم بالخروج منه عنوةً، فيما يرفض المعتكفين الانصياع للأوامر، مؤكدين حقهم بالعبادة والثبات في المسجد.