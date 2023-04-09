إصابات في إطلاق نار على شارع دوف يوسف في القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:21 ص
09 ابريل 2023
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إصابات في إطلاق نار على شارع دوف يوسف في القدس

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