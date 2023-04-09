تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
14° - 13°
الأربعاء
17° - 17°
الخميس
19° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.67
يورو
3.93
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.17
جنيه إسترليني
4.5
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
إصابات في إطلاق نار على شارع دوف يوسف في القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:21 ص
09 ابريل 2023
إصابات في إطلاق نار على شارع دوف يوسف في القدس
متعلقات
بالفيديو
إصابة جندي بعملية إطلاق نار شمال القدس المحتلة
11:35 م
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الرام شمال القدس
04:31 م
الرجوب يدين جريمة إطلاق مستوطن النار على لاعب هلال القدس
09:51 م
إصابات خلال مواجهات على حدود قطاع غزة
10:54 م
عاجل