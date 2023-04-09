فياريال يحقق فوزاً ثميناً على مضيفه ريال مدريد

حقق فياريال، فوزاً ثميناً على مضيفه ريال مدريد، مساء اليوم السبت8/4/2023م، ضمن مباريات الجولة الـ28من الدوري الاسباني الممتاز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل أهداف فياريال " سامويل شوكويزي 39 و80، خوسي لويس موراليس 70"، فيما سجل لريال مدريد "باو توريس هدف في مرماه 16، 48 فينيسيوس جونيور".

وبهذا الفوز رفع فياريال رصيده من النقاط لـ47 نقطة في المركز الخامس، بينما بقى ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وفيما يلي أهداف ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني الممتاز اليوم السبت: