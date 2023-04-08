اتحاد المقاولين يطلع ممثلي المنظمات الحقوقية والأهلية على أزمته مع "الأونروا"

أطلع اتحاد المقاولين، اليوم السبت 8/4/2023، ممثلي منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية و الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لوضعهم في آخر المستجدات المتعلقة بأزمة الاتحاد مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الأعرج مساء أمس مع ممثلي المنظمات.

وعبر الأعرج عن أهمية هذا اللقاء والذي تم خلاله توضيح مشكلة الاتحاد مع الوكالة و توضيح مطالب المقاولين، وطريقة تعاطي الاونروا مع الازمة.

وأبدى ممثلو المنظمات الأهلية والحقوقية تفهما كبيراً و دعماً لمطالب الاتحاد، معتبرينها مطالب عادلة.

وأكدوا على استعدادهم الكامل لتوصيل مطالب الاتحاد للوكالة و المانحين و الكثير من الأطراف الدولية صاحبة العلاقة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ خطة مشتركة لتوسيع دائرة التصعيد و المطالبات على كل المستويات سياسيا و إعلاميا و قانونيا.