بعد صواريخ لبنان وغزة وسوريا.."نتنياهو" يستدعي "لابيد"

استدعى رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت8/4/2023م، زعيم المعارضة يائير لابيد لاطلاعه على التطورات الأمنية.

وبحسب تصريح صحفي صادر عن مكتب "نتنياهو"، فقد أكد أن رئيس حكومة العدو "نتنياهو" دعا زعيم المعارضة لابيد لجلسة إحاطة أمنية.

وبالتزامن مع ذلك، قالت القناة 12 العبرية:" إن نتنياهو يسعى للتأكيد على دعم المعارضة للتصعيد من جديد على الجبهات التي قصفت فيها إسرائيل مؤخرًا".

وأشارت القناة العبرية إلى أن الإحاطة الأمنية بين نتنياهو ولابيد قد يحضرها كبار المؤسسة الأمنية والسكرتير العسكري لنتنياهو.

ومساء اليوم، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن انفجاراً وقع على الحدود الشمالية حيث تم تفعيل صافرات الانذار.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، أن المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق صاروخ من سوريا.

فيما قال المتحدث باسم الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في الجولان