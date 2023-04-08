الأردن: تفريغ الأقصى تمهيداً لاقتحامه سيدفع لمزيد من التوتر والعنف

أكدت الخارجية الأردنية، اليوم السبت 8/4/2023، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تفريغ الأقصى تمهيدا لاقتحامه سيدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر والعنف سيدفع ثمنه الجميع.

وقرر وزير الحرب الصهيوني تمديد إغلاق الضفة وزيادة التضييق خلال شهر رمضان، فيما أوعز لجيش الاحتلال مساعدة شرطة الاحتلال في الداخل المحتل.

ويتضمن قرار وزير جيش الاحتلال منع الزيارات العائلية للفلسطينيين في الداخل المحتل، ومنع الزيارات من قطاع غزة للقدس والمسجد الأقصى.

كما قررت قوات الاحتلال، إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل غداً وبعد غد بحجة حلول الأعياد اليهودية.

وتشهد مدن الضفة والقدس توتراً وتصاعداً للعمليات البطولية أعقبت التصعيد على قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك والقدس.