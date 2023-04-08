قُوَّات الاحتلال تحتشد استعدادًا لاقتحام الأقصى وتفريغه من المرابطين والمعتكفين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:47 م
08 ابريل 2023
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ج️نود الاحتلال يطالبون المعتكفين بفتح أبواب المصلى القبلي والمغادرة

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