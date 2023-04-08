4 إصابات في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي

أصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت 8/4/2023، خلال هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن أربعة مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض وتضررت مركبات آخرين، في هجوم للمستوطنين على مركباتهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأضاف الشهود، أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت على دوار عين أيوب قرب قرية راس كركر غرب رام الله.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية ترمسعيا شمال رام الله، وعلى مدخل قرية الطيبة الشرقي شمال شرق المحافظة، وعلى بوابة النبي صالح شمال غرب المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت في مركباتهم.