إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان والأردن يؤكد سقوط أحدها في أراضيه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:17 م
08 ابريل 2023
الجولان المحتل
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قالت  وسائل إعلام "إسرائيلية" اليوم السبت 8/4/2023، أن انفجاراً وقع على الحدود الشمالية حيث تم تفعيل صافرات الانذار.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، أن المعلومات الأولية تشير إلى  إطلاق صواريخ من سوريا وقعت جزء منها في الأردن.

فيما قال المتحدث باسم الجيش أنه تم  تفعيل صفارات الإنذار في الجولان.

وفيما بعد، أعلن الجيش الأردني سقوط صاروخ أطلق من سوريا في منطقة وادي عقربا بأربد دون إصابات.
وأكد أنه لا أضرار بالأرواح أو الممتلكات جراء انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية.

 

 

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